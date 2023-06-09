Украинские военные корабли, которые находятся в Крыму еще с 2014 года, будут направлены на разделочную базу для их дальнейшей переплавки. Об этом сообщает Телеграм-канал «Черноморский флот».

Новость о том, что Россия больше не намерена оплачивать содержание кораблей ВМС Украины, появилась еще в прошлом году. Тогда стало известно, что украинские корабли пойдут на переплавку сразу же после завершения СВО, однако из-за происходящего на Украины, планы российского руководства, судя по всему, были скорректированы.

Сообщается, что на разделку уже были отправлены такие корабли, как артиллерийский катер «Херсон», ракетный катер «Приднепровье», корвет «Хмельницкий», корвет «Луцк» и морской тральщик «Чернигов». Все вышеперечисленные военный корабли ВМС Украины в течение последних девяти лет занимали причалы в пунктах базирования Черноморского флота, при этом они не представляют никакой ценности, кроме металлолома.