Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин призвал министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова ответить за потерю части населенного пункта Берховка.

Так глава «оркестра» прокомментировал вопрос от редакции издания MOS. NEWS о ведущихся боях в этом регионе.

«Когда НГШ (начальник Генерального штаба. – Прим.ред.) и Шойгу перегруппировывались и вставали вдоль Берховского водохранилища, они говорили о том, что это для того, чтобы защитить населенный пункт Берховка, потому что очень выгодные позиции. Такие выгодные, что просто торговались все за них. Сейчас часть населенного пункта Берховка уже утеряна, драпают войска потихонечку», – цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Глава «музыкантов» назвал происходящее позором, и призвал Шойгу и Герасимова лично посетить зону СВО, чтобы активизировать работу ВС РФ.

«Шойгу, Герасимов, призываю вас, приезжайте на фронт, поднимите с пистолетами армию, чтоб вперед шли. Давайте, вы сможете! А если не сможете, умрете героями», – подытожил Пригожин.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объяснил необходимость действовать решительно в ситуации вокруг переговоров с представителями «Русского добровольческого корпуса»* (РДК — запрещенная в РФ террористическая организация), чтобы освободить военнопленных. Он призвал Шойгу лично разобраться в ситуации, поскольку парней дома ждут жены и матеря.

*компания внесена Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму