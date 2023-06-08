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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал видео, опубликованное полковником вооруженных сил РФ и бывшим командиром 72-й бригады Романа Винивитина.

Запрос на имя главы подразделение прислал журналист издания RTVI Дмитрий Никитин. Он сообщил, что Винивитин сделал заявление, согласно которому ЧВК «Вагнер» якобы похитила два танка Т-80, «Камаз», четыре пушки и БМП. Также бойцы формирования истязали и обливали бензином солдат, а одного даже довели до самоубийства. Пригожин прокомментировал видеообращение.

«Видео с Винивитиным абсолютно полная чушь. Понятно, что он пытается оправдаться за то, что по причине его плохого командования подразделение вынуждено было покинуть ту территорию, которая была вверена. Поэтому это не соответствует никаким образом действительности», — передает его слова пресс-служб компании «Конкорд».

Глава ЧВК «Вагнер» ранее сообщил, что возвращаясь в тыловые лагеря после передачи Артемовска Минобороны РФ, бойцы обнаружили подозрительную активность. Ведомство разместило управляемые взрывные устройства вдоль дороги, сообщил Евгений Пригожин.

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