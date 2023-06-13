С начала прошлого осеннего сезона украинское «контрнаступление» начало свое развертывание, однако на передовой линии пока не произошло кардинальных изменений. Боевая активность стала заметно выше, но насколько важными являются захваченные села и поселки? Об этом пишет «Свободная пресса».

Олег Царев, известный украинский и российский политик, бывший спикер парламента Новороссии, высказывает мнение, что наступление украинских войск, скорее всего, не будет успешным. Возможны лишь отдельные местные победы, захват нескольких населенных пунктов, но изменение фронтовой линии будет незначительным. ВСУ обладают небольшим численным преимуществом, а российская армия имеет преимущество в бронетехнике и артиллерии.

Важно понимать, что западные эксперты тщательно просчитывали различные варианты развития событий, включая успешность украинского наступления. Самым выгодным вариантом для них является сохранение статус-кво. Решение о поставках самолетов F-16 было принято.

Зачем нужны старые самолеты? Они нужны для обеспечения безпрепятственной доставки своих ракет, которые, собственно, и разрабатывались для таких самолетов. Адаптация западных ракет воздушного базирования для использования советскими самолетами требует значительных затрат, так как ракеты требуется модернизировать. Так что расконсервация F-16 оказывается более экономически целесообразной.