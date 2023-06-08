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Подполковник в отставке Народной Милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил об уничтожении украинских офицеров, командовавших наступлением под Белогоровкой в ЛНР. По его словам, российские силы осуществили удар по командно-наблюдательному пункту противника. Об этом сообщает РИА Новости.

Марочко отметил, что в результате удара ВС России был ликвидирован офицерский состав ВСУ, осуществляющий командование наступательной операцией в районе населенного пункта Белогоровка. Он подчеркнул, что по неподтвержденным данным в командно-наблюдательном пункте кроме украинских офицеров находились иностранные кураторы Североатлантического альянса.

Ранее Андрей Марочко сообщал, что во время наступательных операций на Луганском направлении украинские подразделения понесли значительные потери как в личном составе, так и в боевой технике. Он заявил, что в сравнении с минувшими неделями потери со стороны ВСУ увеличились практически в три раза.

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