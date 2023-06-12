Подготовленные петербургскими депутатами ЗакСа поправки к федеральному закону о Комплексном развитии территорий (КРТ) показали их некомпетентность. Предложения едва ли будут согласованы в Госдуме РФ, считает член общественного штаба по КРТ Анастасия Кузнецова.

Ранее рабочая группа Общественного штаба по вопросам КРТ рассмотрела поправки в федеральное законодательство, но они носят технический характер. Наиболее острые вопросы проекта по-прежнему волнуют петербуржцев, пока губернатор Александр Беглов предпочитает игнорировать проблему. СМИ же называют Общественный штаб «декоративной структурой» ЗакСа.

Ситуацию прокомментировала член Общественного штаба по КРТ Кузнецова Анастасия, которая назвала «чушью» поправки петербургских депутатов и отметила, что их едва ли примет Госдума.

«Та чушь, которую они там напринимали, видимо, учитывая только город Санкт-Петербург, не пройдет, поскольку раз это федеральное законодательство будет действовать по всей стране, а в этом много тонкостей есть. Хотя бы, например, взять кварталы — они есть не во всех городах России, а только районы, все это делится разным образом», — заявила Кузнецова.

В заключение общественница добавила, что сейчас петербуржцы видят некомпетентность депутатов, которые словно не в курсе собственных поправок и содержания закона. Зато они впустую тратят время людей на заседаниях штаба.

Ранее юрист Ирина Баханович рассказала о последнем заседании штаба по КРТ. По ее словам, «нужные» поправки принимались в спешке, а депутаты голосовали за них как по «шпаргалкам».