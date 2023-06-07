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На Украине был представлен уникальный образец машины огневой поддержки, созданный на базе среднего танка Т-62 и боевой машины пехоты БМП-2. Боевое отделение, полностью заимствованное с БМП-2, включает 30-мм пушку 2А4 и 7,62-мм пулемет ПКТ.

Машина получила разнесенную защиту бортов, протяженную по всей длине корпуса. Была изменена форма грязевых щитков, заменены ящики на надгусеничных полках, а также добавлен лист дополнительной брони перед нижней лобовой деталью. На верхней передней части корпуса и на башне видны элементы динамической защиты «Контакт-1», в которых установлено около сорока контейнеров.

Создатели этой бронемашины вдохновлялись алжирским проектом, о котором начали писать в 2021 году. Там также использовались платформы Т-62.

Помимо малокалиберного оружия и пулемета, украинская машина также оснащена 30-мм автоматическим гранатометом и противотанковым ракетным комплексом «Корнет», который считается одним из самых мощных в мире. Однако, на украинской машине, похоже, не предусмотрено применение противотанковых управляемых ракет, что ограничивает ее жизнеспособность в условиях современной боевой среды.

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