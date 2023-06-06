В ночь на 6 июня произошел прорыв дамбы Каховской гидроэлектростанции, после чего в Днепре начал стремительно повышаться уровень воды. Официальные власти заявили, что в результате систематических обстрелов со стороны ВС Украины были разрушены задвижки, что привело к «неконтролируемому сбросу воды вниз по течению Днепра».

В населенных пунктах Херсонской области, которые попадают в зону подтопления, была объявлена эвакуация. Власти региона уже готовят места для вынужденных беженцев, а в больницах готовятся принимать пострадавших.

Первым населенным пунктом, который больше всего пострадал от поднявшегося уровня воды, стала Новая Каховка. В городе были затоплены набережная, парк, яхт-клуб, Дом Культуры и вода приближается к жилым кварталам.

Отмечается, что в Новой Каховке была спасена работница Новокаховского водоканала. Во время подтопления города женщина находилась в канализационно-насосной станции. Местные жители, которые узнали о местонахождении женщины, собственными силами сняли решетку с окна здания и эвакуировали ее.

Согласно заявлению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, подрыв Каховской ГЭС является «преднамеренной диверсией украинской стороны».