Ночью российская истребительная авиация провела серию ударов по позициям и объектам украинских вооруженных сил, расположенных на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Особенно ожесточенные бои разгорелись на противоположном берегу от Новой Каховки, где один из ударов привел к мощному пожару. В результате атаки были задеты воинские подразделения противника и оружейный склад.

Вечером противник предпринял попытку атаковать Новую Каховку и другие российские города на левом берегу Днепра в Херсонской области с помощью беспилотных летательных аппаратов. В ответ российские военные открыли огонь из зенитных установок и автоматического оружия.

Украинская пропаганда немедленно начала распространять информацию в сети о якобы «проникновении диверсионной группы в Новую Каховку и разгоревшемся бою». Однако на самом деле эти «диверсионные группы» находились на правом берегу Днепра и загорелись после ударов российской авиации.