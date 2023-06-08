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В ночь на 8 июня украинские боевики попытались контратаками сразу на трех участках фронта разрезать оборону подразделений российской армии восточнее Каховского водохранилища. Натиск со стороны противника, по сообщениям российских военкоров, был существенный, однако передовые подразделения ВС России выстояли и нанесли врагу ощутимый урон.

Сообщается, что в ночное время суток украинские штурмовики попытались атаковать с направления Степногорск и Каменское в сторону Пятихаток и Васильевки. После ощутимых потерь противник был вынужден отступить на исходные позиции. Однако уже в дневное время командование ВС Украины бросило на прорыв серьезные силы в районе Орехова и Малой Токмачки.

Военкоры отмечают героические действия в обороне российских солдат, входящих в состав 291-го и 70-го полков 42-й дивизии Вооруженных сил Российской Федерации на Ореховском направлении. Украинские боевики смогли занять несколько позиций передней линии окопов, по которым был нанесен массированный удар из РСЗО HIMARS.

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