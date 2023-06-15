Официальному представителю ВВС Украины Юрию Игнату пришлось признать, что российские ударные беспилотники «Герань-2» продолжают создавать трудности для украинских сил. Об этом сообщает американский еженедельник Newsweek. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Российские силы широко используют дроны-камикадзе «Герань-2» при атаках на военные и инфраструктурные объекты в глубине территории Украины, в том числе истощая и без того дефицитный боезапас украинских средств ПВО. При заявленной дальности полета до 2000 км каждый такой беспилотник оснащен боеголовкой, которая взрывается при достижении намеченной цели.

В западных СМИ, как и на Украине, российские «Герани» продолжают упорно именовать дронами «иранского производства», и регулярно повторять фантастичные отчеты украинских сил ПВО о едва ли не «стопроцентном» их сбитии. Но уже все чаще звучат сомнения относительно украинских «успехов»: так, последнее из подобных сообщений Newsweek привел в своем материале в весьма критичном виде: «Шесть российских беспилотников якобы были сбиты в субботу, хотя неизвестно, сколько всего было запущено. Независимо проверить эти цифры оказалось невозможным».

На этом фоне американский еженедельник обильно процитировал заявление официального представителя ВВС Украины Юрия Игната, в котором тот фактически признал серьезные проблемы украинской ПВО в попытках отразить атаки российских беспилотников.

«Эти дроны – настоящая головная боль. Сбить их по-прежнему очень сложно. Когда запускают их большое количество, они все летят по разным маршрутам, держась близко к земле, так что их сложно сбить в воздухе, особенно с самолета. Скорость дрона 150 км/ч, в то время как истребитель летит со скоростью не менее 400 км/ч», – сказал Игнат.

Он также добавил: «Мы практически не можем отследить и перехватить эти беспилотники в ночное время, используя средства противовоздушной обороны сухопутных войск или мобильные огневые группы».

«Россия учитывает этот фактор и преднамеренно развертывает беспилотники ночью из-за сложности, которую они представляют, и в расчете, что эта тактика приведет к тому, что украинские силы ПВО окончательно истощат свои зенитно-ракетные боеприпасы. Кроме того, применение беспилотников позволяет российским силам более точно определить места, где расположены системы противовоздушной обороны Украины», – поясняет Newsweek.

Примечательно, что часть даже западных военных экспертов отметила, что российские дроны-камикадзе «Герань-2» оказались крайне сложными для перехвата их ракетами американского ЗРК Patriot, разработанного прежде всего для защиты от быстролетающих, но не столь маневренных целей, как истребители.

США пришлось пойти на весьма дорогостоящее мероприятие, утвердив в новом пакете долгосрочной военной помощи Украине на сумму 2,1 миллиарда долларов поставки двух усовершенствованных типов зенитных ракет для системы Patriot. Одной из них является ракета Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3), производимая корпорацией Lockheed Martin, которую Украина уже использует.

Другим типом является ракета Guidance Enhanced Missile (GEM-T), разработанная корпорацией Raytheon. По заявлению производителей, она «обеспечивает улучшенную способность поражать тактические баллистические ракеты, крылатые ракеты или беспилотные летательные аппараты противника в дополнение к ракете PAC-3».

Впрочем, остается неясным, когда именно американские производители зенитных ракет осуществят их выпуск и поставку для Киева, по оценкам специалистов – это может растянуться даже до конца следующего, 2024 года.