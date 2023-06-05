Президент США Джо Байден дал весьма прозрачный намек на то, что Украине в будущем поставят американские ракетные комплексы ATACMS класса «земля-земля» с дальностью действия до 300 км. Об этом сообщает еженедельник Newsweek. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Президент Джо Байден предположил, что США могли бы в конечном итоге поставить Украине ракетную систему большой дальности, когда его спросили, как он отреагирует на усиление Россией своих воздушных атак на Украину. Байден также сказал, что действия России «не были неожиданными» и добавил, что «поэтому мы должны продолжать давать Украине все, что ей нужно».

Затем в разговоре с журналистами была затронута возможность того, что Вашингтон согласится передать Украине армейские тактические ракетные комплексы класса «земля-земля» (ATACMS) американского производства. Байден ответил, что «это все еще является предметом рассмотрения», то есть не стал отрицать подобную возможность.

Киев давно просил США предоставить системы ATACMS, которая представляет собой ракету класса «земля-земля» большой дальности, способную запускаться с мобильных пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS производства американской корпорации Lockheed Martin. Вашингтон пока что официально воздерживается от поставок ракет, способных поразить российские цели на расстоянии до 300 км, опасаясь, что это приведет к эскалации конфликта.

Генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, бывший командующий армией Соединенных Штатов в Европе, входит в число военных, которые неоднократно призывали Вашингтон «предоставить Киеву все необходимое ему оружие», в частности – ракетные системы большой дальности. Выступив с комментарием для Newsweek, он сказал, что «убежден» -администрация Байдена «в конце концов все же предоставит Украине ATACMS».

Ходжес также отметил, что администрация Байдена «демонстрировала постоянное нежелание» предоставлять высокоточное оружие большой дальности, что было результатом ее нежелания или неспособности четко определить стратегический результат, к которому она стремится. «Это привело к медленному, поэтапному принятию решений, которые помогают русским уже только за счет того, что Кремль знает, что администрация (Байдена) будет продолжать самосдерживаться из-за опасений по поводу возможной российской ядерной эскалации», – сказал Ходжес.

Представитель Госдепартамента США, с которым связался Newsweek для получения комментариев, заявил, что Вашингтон «продолжит использовать широкий спектр доступных инструментов для поддержки вооруженных сил Украины».

В январе Колин Каль, заместитель министра обороны по политическим вопросам, заявил, что украинцы вполне могут «изменить динамику на поле боя» без поставок ATACMS от США. Но из Киева все чаще обращаются с призывами получить оружие дальнего действия, которое они хотят.

Во время визита в Киев на прошлой неделе сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм заявил, что чем раньше США предоставят Киеву ракеты большой дальности ATACMS и кассетные боеприпасы, «тем больше территории» якобы смогут вернуть украинцы.

Вопрос с поставками Украине современных западных дальнобойных ракетных вооружений начал все более активно обсуждаться (и продвигаться) после того, как Великобритания подтвердила, что отправила Украине, без предварительной огласки, крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, которые, по словам Марка Хертлинга, бывшего командующего армией США в Европе, «обеспечивают даже более высокие ударные возможности, чем ATACMS».

«Способный работать в экстремальных погодных условиях как днем, так и ночью, Storm Shadow имеет дальность стрельбы в 250 км, что лишь немногим меньше, чем у ATACMS. Однако у него есть и другие преимущества – например, элементы малозаметности и возможности лазерной «подсветки» цели», – написал Хертлинг в своем Твиттер-аккаунте.

Ранее мы сообщали, что по итогам двух недель после начала запусков ракет Storm Shadow Украине, по оценке военного эксперта EurAsian Times, абсолютно не удалось подорвать способность России снабжать ее войска, задействованные в СВО, и это стало одной из наиболее важных причин того, что широко разрекламированное «украинское весеннее контрнаступление» стало захлебываться, по сути так и не начавшись.