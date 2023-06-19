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Согласно сообщению Newsweek, житель США отправился на рыбалку и поймал существо, которое напоминало ему инопланетного монстра из фильма.

Эрик Осински взял с собой своего сына и направился на озеро Шамплейн в штате Нью-Йорк, чтобы порыбачить. Он надеялся поймать форель в одном из ручьев, впадающих в озеро, но не повезло. «Мне удалось поймать двух рыб, но одна сбежала, а вторая сорвала леску», – пожаловался американец.

Однако вскоре его сеть задержала какое-то существо, которое сначала он не смог идентифицировать. Это создание было примерно 60 сантиметров в длину, и вначале мужчина принял его за «смесь угря и пиявки». По словам Осински, это странное существо напоминало Сарлакка из «Звездных войн». Однако вскоре выяснилось, что рыбак поймал морскую миногу.

Осински опубликовал фотографию своего улова в социальных сетях, и его пост вызвал сотни комментариев. «Даже не представлял, что можно поймать такое чудовище на удочку», написал один из пользователей. Другие начали обсуждать вред, который миноги могут наносить экосистеме.

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