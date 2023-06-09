В свете событий на Запорожском и Южно-Донецком направлениях, немецкая пресса активно освещает ход боев. Одной из наиболее обсуждаемых тем стало использование украинскими войсками немецких танков Leopard.

Издание Bild опубликовало статью, сопровождаемую изображениями уничтоженных танков «Леопард» в районе города Орехов на Запорожском направлении. Автор отмечает, что это первое зафиксированное уничтожение немецкой бронетехники российскими силами в ходе украинского конфликта.

Эта информация вызвала живое обсуждение среди немецких читателей. В комментариях часто упоминаются выступления депутатов Бундестага от партий «Левые» и «Альтернатива для Германии», которые ещё в 2022 году предупреждали о возможности поражения немецкой техники на украинской земле. Они предсказывали, что «немецкие танки снова будут гореть в украинских степях, и весь мир будет наблюдать за этим». Немецкий депутат П. Бистрон в свое время напоминал коллегам в Бундестаге о том, как закончилась предыдущая отправка немецких танков для борьбы с русскими: русские танки оказались в Берлине.