Популярный интернет-сервис организации путешествий опубликовал список городов с самой недорогой арендной платой за жилье, которые могут посетить российские туристы. Самое дешевое жилье россияне могут найти во вьетнамском Нячанге. Минимальная стоимость комнаты в гостинице составляет одну тысячу рублей.

Бюджетные варианты жилья также можно найти и в столице Вьетнама – Ханое. Минимальная цена гостиничной комнаты – 1100 рублей. В столице Азербайджана можно забронировать номер в отеле за 1700 рублей.

Также российские туристы смогут найти доступное жилье в Бухаре, Бангкоке и Хугарде. Стоимость номера начинается от 1900 рублей. В десятку городов с самой дешевой арендой жилья также попали Куала-Лумпур (столица Малайзии), Шымкент и Алма-Ата (Казахстан), Ереван (Армения).

Ранее туристы перечисли российские города, в которых они желали бы отдохнуть в летний период. Лидирующую тройку заняли Санкт-Петербург, Сочи и Калининград.