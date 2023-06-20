ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Популярный интернет-сервис организации путешествий опубликовал список городов с самой недорогой арендной платой за жилье, которые могут посетить российские туристы. Самое дешевое жилье россияне могут найти во вьетнамском Нячанге. Минимальная стоимость комнаты в гостинице составляет одну тысячу рублей.

Бюджетные варианты жилья также можно найти и в столице Вьетнама – Ханое. Минимальная цена гостиничной комнаты – 1100 рублей. В столице Азербайджана можно забронировать номер в отеле за 1700 рублей.

Также российские туристы смогут найти доступное жилье в Бухаре, Бангкоке и Хугарде. Стоимость номера начинается от 1900 рублей. В десятку городов с самой дешевой арендой жилья также попали Куала-Лумпур (столица Малайзии), Шымкент и Алма-Ата (Казахстан), Ереван (Армения).

Ранее туристы перечисли российские города, в которых они желали бы отдохнуть в летний период. Лидирующую тройку заняли Санкт-Петербург, Сочи и Калининград.

Вам может понравиться

МИД Украины: Венгрия изолировала военнопленных ВСУ, переданных ей Россией, от украинских дипломатов

Будапешт изолировал переданных ей Россией военнопленных украинских граждан и не разрешает Киеву связаться с военнослужащими ВСУ. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на заявление представителя Министерства иностранных дел

HS: Подтвердилось, что ВСУ потеряли сразу 50% своих машин разминирования Leopard 2R

Российские войска в зоне СВО при отражении попытки украинских сил выйти на исходный рубеж для атаки уничтожили три финские боевые машины разминирования, сконструированные на базе танка «Леопард-2». Опубликованные фотоснимки уничтоженной

SCMP: Европа выделяет миллиарды на обновление системы ПВО/ПРО на фоне ракетных ударов ВКС РФ по Украине

Как отмечает в своем материале издание South China Morning Post, большинство европейских стран после окончания периода «холодного противостояния» между США и СССР начало экономить на системах противоракетной и противовоздушной обороны.