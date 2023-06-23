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Купить иномарку в России за 1-2 миллиона рублей сегодня довольно сложно, так как “Рено Логан” и “Хендай Солярис”, “Киа Рио” и “Фольксваген Поло”, другие машины, которые ранее наполняли эту ценовую категорию, сейчас с рынка исчезли.

Журнал “За рулем” пишет, что параллельный импорт увеличивает цену авто вдвое, поэтому ввозить по нему бюджетные модели нет никакого смысла. Остается лишь надеяться на редкие удачные варианты, к которым относится кроссовер Hyundai Bayon 2023 года выпуска.

Эта модель пользуется популярностью в Европе под названием Kona, а также поступает на китайский рынок, где называется Encino.

Комплектация, которая оказалась в России, оснащена атмосферным двигателем с объемом 1,4 литра и мощностью в 100 лошадиных сил, роботизированной 7-скоростной КПП. Также можно отметить такие особенности как наличие системы доступа без ключа, камеры заднего вида, тачпада с диагональю 8 дюймов.

В этой комплектации авто обойдется в 2,2 миллиона рублей, однако имеется возможность выбрать и более дешевые варианты.

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