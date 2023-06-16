Стоимость владения кроссовером «Москвич 3» может стать одним из факторов в пользу выбора данного автомобиля. Эксперты рассчитали, во сколько тысяч рублей обойдется владение данным авто в России за 5 лет.

За основу был взят регион эксплуатации Москва с Подмосковьем. И стаж потенциального владельца составил 10 лет. Таким образом, по расчетам экспертов вышло, что за пять лет на содержание автомобиля «Москвич 3» необходимо будет потратить примерно 910 тысяч рублей при условии, что пробег автомобиля достигнет 100 тысяч километров.

45% из вышеуказанной суммы будет потрачено на приобретение топлива. 30% уйдет на оплату страховки, причем 25% – это КАСКО. 16% расходов уйдет на прохождение техобслуживания, а оставшиеся 8% – это уплата транспортного налога и приобретение зимней резины.

Стартовая цена на переднеприводный компактный кроссовер «Москвич 3» составляет 1 992 000 рублей. Отметим, что «Москвич 3» представляет собой перелицованную версию китайского кроссовера JAC JS4.