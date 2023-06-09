Германия готовится провести у себя «крупнейшие в истории НАТО учебное развертывание военно-воздушных сил», как охарактеризовали предстоящие учения «Air Defender 23» американские официальные лица. Об этом сообщает портал Defense News. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

В учениях НАТО «Air Defender-23», которые будут проходить с 12 по 23 июня, примут участие 10 000 человек и 250 самолетов из 25 стран, которые отреагируют на смоделированное по сценарию учений «нападение на страну-члена НАТО». Соединенные Штаты отправили на эти учения 2000 военнослужащих ВВС Национальной гвардии США и около 100 самолетов для участия в тренировочных маневрах.

В предстоящих учениях «Air Defender-23» также будут принимать участие в качестве стран-партнеров» НАТО Швеция, которая активно стремится присоединиться к Североатлантическому альянсу, и Япония.

«Это, без тени сомнения, продемонстрирует маневренность и быстроту наших союзных сил в НАТО в качестве сил быстрого реагирования», – заявила журналистам в Берлине посол США в Германии Эми Гутманн.

«Я была бы очень удивлена, если бы какой-либо мировой лидер не обратил внимание на то, что это демонстрирует с точки зрения духа западного союза и его военной силы. В том числе и г-н Путин», – добавила г-жа Гутманн, прямо указывая, что предстоящая «демонстрация военной силы» НАТО адресована как угрожающий сигнал прежде всего военно-политическому руководству России.

«Мы показываем, что территория НАТО – это наша красная линия, что мы готовы защищать каждый сантиметр этой территории», – сказал на совместной с Гутманн пресс-конференции генерал-лейтенант ВВС Германии Инго Герхарц, который координирует учения, и уточнил: «Но мы не будем, например, летать в сторону Калининграда. Так что это предназначено для защиты».

В то же время генерал-лейтенант Майкл А. Ло, руководитель ВВС Национальной гвардии США, напротив, заявил нечто иное: что будущие учения выходят за обычные рамки так называемого «сдерживания». «Речь идет о готовности наших сил. Речь идет о координации не только внутри НАТО, но и с другими нашими союзниками и партнерами за пределами НАТО», – сказал он.

Кроме того, Ло отметил, что учения «Air Defender-23» «дадут возможность молодым американским летчикам, многие из которых в основном получили опыт службы на Ближнем Востоке, наладить отношения с союзниками в Европе и подготовиться к некоему «другому» военному сценарию. «Итак, теперь речь идет о том, чтобы отработать действия для операций, где в качестве противника будет враждебная великая держава», – пояснил генерал Ло.

Следует также отметить: власти Германии уже сделали официальное предупреждение о том, что предстоящие военно-воздушные учения НАТО «вызовут некоторые перебои с гражданскими рейсами в Европе в течение периода их проведения».

Ранее мы сообщали, что в настоящее время НАТО и Россия одновременно проводят собственные военно-морские учения в водах Балтийского моря, в которых с обеих сторон задействовано около 100 кораблей, тысячи человек личного состава и десятки военных самолетов.