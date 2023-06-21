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В Госдуме пришли к выводу, что в России имеются все возможности для производства авто, которые по стоимости будут дешевле Lada Granta. Но для этого необходимо предпринять комплекс мер, включающий смягчение требований Технического регламента к безопасности.

Свои инициативы по этому поводу в адрес премьер-министра Михаила Мишустина направил Сергей Миронов, возглавляющий фракцию «Справедливая Россия — За правду». Он предложил изучить опыт других государств по разработке “народных” автомобилей, реализуемой по минимальной цене. Кроме того, в письме упомянуто предложение пересмотреть Техрегламент, чтобы исключить из него слишком жесткие требования, являющиеся избыточными.

Так, некоторые требования по безопасности создают сложности для ввоза в страну китайских авто, так как в их конструкцию приходится вносить изменения. Это, в конечном итоге, оказывает влияние на цену.

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