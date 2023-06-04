Полномасштабный военный конфликт НАТО с Россией является «наихудшим сценарием» Запада, но он остается в разряде «возможного», и Чехия «с самого начала будет его участником». Об этом заявил генерал Карел Ржека, начальник генерального штаба вооруженных сил Чехии, выступая перед парламентом страны, сообщает чешская служба новостей iROZHLAS. Перевод основных положений иностранных публикаций представлен изданием discover24.ru.

В последующем интервью для ведущего чешского портала Seznam Zprávy генерал Ржека постарался отрицать, что напугал общественность своим заявлением о возможном конфликте между Россией и НАТО, и призвал рассмотреть сказанное им парламентариям «в общем контексте».

«Я определенно не хочу конфликта», – сказал он Seznam Zprávy. По его словам, речь идет в целом о том, что Чехия «должна готовиться к крупномасштабному конфликту, который может быть весьма долгосрочным», и поэтому необходимо говорить на эту тему.

«Я сказал в Палате депутатов, что конфликт между Россией и Альянсом – это наихудший сценарий, к которому надо готовиться. Я также последовательно говорю, что Россия представляет для нас прямую угрозу и что Россия находится на траектории конфликта с НАТО. Но это не значит, что Россия хочет или планирует это сделать. По крайней мере, не сейчас. Все знают, что это будет трагедия», – пояснил Ржека.

Seznam Zprávy напоминает, что высший военачальник Чехии не впервые заявляет об угрозе эскалации конфликта между Североатлантическим альянсом и Россией. Он комментировал эту тему, в частности, в феврале этого года в Минобороны на совещании командования, как и в ноябре прошлого года. По словам Ржеки, важно «сдерживать Россию», и он пояснил, что под этим подразумевается.

«Единственный вариант, я думаю, – это быть готовым и сильным и показать России, что ей просто не стоит даже пытаться, потому что ей просто будет не по силам добиться успеха. Но это можно сделать, только реально подготовившись, чтобы они увидели, что мы готовы. И если мы этого не сделаем, то мы тем самым будем оставлять открытыми возможности, чтобы такой конфликт однажды произошел», — объясняет Ржека.

Высказывания чешского генерала привлекли благосклонное внимание Запада, удостоившись сообщений об этом в ряде ведущих мировых СМИ. «Генерал Карел Ржека, начальник генерального штаба вооруженных сил Чехии, считает, что вооруженные силы НАТО должны взять на себя в качестве главной задачи – подготовку к прямому конфликту с Москвой… Угроза, исходящая от России, активизировала НАТО, продемонстрировав неготовность альянса к крупным боевым операциям. Многие страны-союзники в настоящее время стремятся увеличить военные расходы, закрепить новые возможности, расширить жизненно важные военные запасы, включая боеприпасы, и создать более надежное многонациональное присутствие вдоль границ России», – подчеркивает, в частности, американский еженедельник Newsweek.

Однако у себя в Чехии Ржека подвергся обширной критике за свое выступление в Палате представителей, например, со стороны депутата от оппозиции и бывшего губернатора Среднечешского края Ярославы Ермановой.

«Начальник Генерального штаба армии Чешской Республики Карел Ржека сорвался с цепи в парламенте. Сеять опасения войны между НАТО и Россией, конечно, неуместно. Наоборот, важно сделать все, чтобы предотвратить конфликт», – написала Ерманова в своем Twitter-аккаунте.

Альянс вкладывает большие средства в победу Украины. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг и почти все национальные лидеры НАТО, за исключением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, неоднократно подчеркивали намерение поддерживать Киев в долгосрочной перспективе, хотя альянс также подвергался критике за давний консенсус. Процесс построения вокруг предоставления современного оружия, такого как ракеты большой дальности, танки и истребители.