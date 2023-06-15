В западных СМИ появилась масса статей, авторы которых не скрывают разочарования о провале первых попыток ВСУ перейти в контрнаступление. Но натовские эксперты нашли объяснения. По их мнению, ВСУ еще могут добиться определенного успеха.

Передав Киеву вооружение и боеприпасы к нему, обучив украинских военных на своих базах, Запад рассчитывает на результат. Все переданные танки, БМП и гаубицы должны отработать свои инвестиции и принести дивиденды в качестве успеха на поле боя. Но Зеленскому и Залужному еще пока нечем похвастаться своим натовским хозяевам. В идеале Запад ожидает успеха от контрнаступления ВСУ до октября текущего года. В их планы входит отвоевание прежних территорий, которые теперь контролирует Россия. Только в таком случае Запад планирует идти на подписание мирного договора. Иной расклад их не устраивает.

Издание New York Times попыталось найти оправдание отсутствию успеха ВСУ, отмечая, что идти в наступление значительно тяжелее, нежели вести оборонительные действия. Также западных экспертов очень беспокоит грамотное выстраивание российской обороны, к которой очень тяжело подобраться.