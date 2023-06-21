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Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) представила на своем стенде в рамках Международного военно-морского салона (МВСМ) сверхмалую подводную лодку «Тритон-2» отечественного производства, предназначенную в том числе и для экспорта.

По словам представителя ОСК, новую субмарину можно использовать для обслуживания нефтегазовых скважин или проведения операций индивидуального характера. На стенде компании был представлен образец, предназначенный, в первую очередь, для перевозки водолазов. Причем корпус отсека для водолазов был сделан проницаемым, чтобы водолазы прибывали на место проведения работ в костюмах. Вместимость подводной лодки составлять шесть человек.

Напомним, что МВСМ, организатором которой в 2023 году является Министерство промышленности и торговли РФ, проходит в российском городе Кронштадт с 21 по 25 июня. Количество участников в этом году составляет 250 ведущих компаний кораблестроительной и судостроительной отрасли России и других государств.

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