В городе Армавир на продажу был выставлен автомобиль, конверсированный из ВАЗ 21099 в родстер Ferrari F8 Tributo. Представленный суперкар владелец оценил в 400 тысяч рублей. Пробег автомобиля составляет 200 тысяч километров. По всей вероятности, такая сумма обусловлена большим количеством работ.

Внешне автомобиль напоминает силуэт итальянского суперкара. Новые кузовные панели данного авто выполнены из пластика. Владелец убрал из автомобиля его родную крышу и задние двери. Но стоит отметить, что переделка машины такого рода, лишила ее кузов большого процента жесткости. Поэтому мастер был вынужден заварить передние двери.

Салон данного автомобиля рассчитан на водителя и одного пассажира. В интерьере этого «суперкара» присутствует кастомная приборная панель. Но понять, что этот автомобиль не является Ferrari F8 Tributo, можно по подрулевым автовазовским переключателям. Владелец утверждает, что автомобиль оснащен бензиновым 3-литровым двигателем с мощностью 250 лошадиных сил.