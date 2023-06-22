Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о необходимости второй волны мобилизации из-за больших потерь российской армии в зоне проведения СВО.

Когда количество личного состава падает вниз, гибель бойцов увеличивается. Поэтому люди должны быть подготовленными, объяснил глава «оркестра».

«На фронте в настоящий момент очень серьезные потери. Убитыми, ранеными и без вести пропавшими. Количество бойцов в подразделениях сокращается. Если раньше рота выполняла задачу силами в 100 с лишним человек, то теперь это 50 или 60. Когда количество личного состава падает вниз, то естественно и гибель бойцов увеличивается. Поэтому люди должны быть подготовленными. Для этого надо их мобилизовать и готовить. Если только нету какого-то варианта прекращения конфликта и сдачи наших территорий. Потому что иначе ее просто не прекратить», — приводит заявление Пригожина его пресс-служба.

Ранее основатель «оркестра» рассказал, что бойцам ВС РФ, находящимся на передовой, не хватает боеприпасов, а «кабинетные» генералы не спешат подписывать соответствующие документы, предпочитая платить «гробовые» за погибших солдат.