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После прорыва Каховской ГЭС, водохранилище обмелело. На открывшихся участках было найдено множество человеческих останков со времен ВОВ. В частности, обнаружены человеческие черепа в военных касках.

В Сети появилась видеозапись, на которой показаны три человеческих черепа, обросшие раковинами моллюсков. Один из черепов был в военной каске.

Напомним, что в результате прорыва плотины Каховской гидроэлектростанции из-за артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ в ночь на 6 июня произошло подтопление Херсонской области. Водой затопило часть населенных пунктов, расположенных на левом берегу реки Днепр и некоторые районы областного центра Херсон и его прилегающих населенных пунктов.

Каховское водохранилище потеряло значительную часть воды, в результате чего оно обмелело и стали видны участки дна. В Херсонской области объявлен режим чрезвычайной ситуации. Местные жители из подтопленных населенных пунктов были эвакуировано.

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