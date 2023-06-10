Россия представила убедительные свидетельства уничтожения ее войсками, задействованными в СВО, «лучшего танка Германии» Leopard 2A6 и как минимум десятка американских боевых машин пехоты Bradley, и это повлечет «серьезные последствия» для мировой репутации современной западной военной техники, указывает американское военное издание Military Watch (MW). Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

С самого начала стартовавшего массированного наступления «украинская армия и союзные ей военизированные формирования» (примечательно, что MW называет их именно так, намекая на существенную роль иностранных наемников) начали активно развертывать новые партии бронетехники, полученные из стран Запада.

Эта военная техника включает не только очень большое количество танков Leopard 1 времен холодной войны и Leopard 2A4, но и гораздо более боеспособные танки – германскую версию Leopard 2A6, которая, наряду с британскими Challenger 2, считается самым боеспособным танком на вооружении собственных армий стран – оружейных «доноров» Киева.

«Варианты Leopard 2A4, с броневой защитой, которая фактически давно уже устарела, оказались очень уязвимыми в бою, о чем лучше всего свидетельствуют итоги использования этих боевых машин турецкими военными против местных ополченцев в Сирии и Ираке», – напомнили аналитики MW.

Leopard 2A6, напротив, позиционируется как «гораздо более боеспособная машина». При стоимости около 8 миллионов долларов за каждый танк преимущества нового варианта включают использование композитной брони 3-го поколения, интеграцию более длинноствольного и более мощного основного орудия, установку дополнительных модулей брони на башне и использование значительно улучшенных средств управления огнем.

«Потеря этих танков, которые долгое время считались наиболее производительными в западном мире, имеет серьезные последствия далеко за пределами самой Украины», – подчеркивает MW.

Издание отмечает: на представленных Россией кадрах фотосъемки с воздуха был показан крупным планом танк именно в версии Leopard 2A6 – «горящий и полностью разрушенный, но с такими его особенностями, как артиллерийская установка, ясно подтверждающими тип модели этой боевой машины. Второй Leopard 2A6 был показан в том же строю, поврежденный на левой гусенице и брошенный, вместе с несколькими американскими боевыми машинами пехоты M2 Bradley».

Проведенный MW анализ этих фотоснимков дает основания сделать вывод, что «потери личного состава при этом могли быть весьма тяжелыми: для западных танков требуется на треть большее число экипажа, чем для российских или советских, (то есть по четыре, а не по три человека в каждом), а боевые машины Bradley обычно несут девять человек, включая трех членов экипажа».

Другие кадры «наступления ВСУ», опубликованные с обеих сторон, показывают также значительные потери среди украинских подразделений, оснащенных танками Leopard 1 и Leopard 2A4. «Не исключено, что подразделения с Leopard 2A6 понесли дополнительные потери, поскольку лишь небольшая часть уничтоженных в ходе конфликта машин оказалась снята крупным планом с воздуха», – отмечает MW.

Танки Leopard 2A6 являются, пусть и малочисленным, но наиболее ценным активом в арсенале Украины, тем более, что в НАТО в целом «подавляющее большинство находящихся на вооружении танков менее боеспособны». Германия ранее очень неохотно разрешила поставку танков Leopard 2 на Украину, и на это в значительной степени повлияли опасения, что реальные итоги боевых действий могут запятнать репутацию как этого танка, так и всего германского оборонного сектора, в значительной степени ориентированного на экспорт вооружений.

Танк Leopard 2 считается самым «знаковым» оборонным продуктом Германии. Несмотря на то, что уже разработан более мощный вариант Leopard 2A7, улучшения этой версии не особо значительны, особенно по сравнению с большим разрывом в характеристиках между версиями A4 и A6. Кроме того, варианту Leopard 2A7 был задан очень небольшой производственный цикл из-за ограниченного заказа Бундесвера и при этом очень малого зарубежного спроса.