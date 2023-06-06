Западное военное издание Military Watch (MW) отмечает высокую эффективность применения российскими военными в зоне проведения СВО на Украине тяжелых самоходных термобарических ракетных установок ТОС-1, известных как огнеметные комплексы «Солнцепек». Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Российские военные в очередной раз задействовали свои 220-мм реактивные огнеметные установки ТОС-1 для нейтрализации украинских военизированных формирований вблизи города Гуляйполе на юго-востоке Украины. Представитель Минобороны России по итогам этих ударов заявил: «Расчеты огнеметных комплексов «Солнцепек» уничтожили пункт временной дислокации националистов».

«Это успешное использование ТОС-1 российскими войсками знаменует собой последнее из ее нескольких применений на Украине, где система оказалась очень эффективной за счет своих уникальных возможностей», – отмечают аналитики MW. Они также напомнили, что «в зоне действия расчетов ТОС украинские националисты все чаще добровольно сдаются в плен, покидая позиции и игнорируя приказы командиров».

ТОС-1 начали масштабно развертывать в рамках российской специальной военной операции на Украине начиная с мая 2022 года. Эти установки особо ценятся за способность нейтрализовать пехоту на укрепленных позициях, подчеркивает MW.

В реактивной огнеметной системе используются термобарические боеприпасы, которые работают за счет рассеивания газообразного облака химических веществ в воздухе, которые затем взрываются вакуумной взрывчаткой, создавая ударную волну высокого давления. Мощный поражающий эффект заключается в том, что воздух высасывается из замкнутых пространств с огромной силой, разрушая здания, пещеры, траншеи и другие укрепления, а также разрывая легкие у всех солдат противника, оказавшихся поблизости от зоны нанесения удара.

«В силу этих своих особенностей, во многом сопоставимых с действием оружия массового поражения, боевые подразделения, оснащенные ТОС-1, включены в состав войск РХБЗ (радиационной, биологической и химической защиты), а не штатных артиллерийских частей Российской Армии», – поясняет MW.

Издание также отмечает, что комплексы ТОС-1 с апреля начали развертывать и российские десантники. Кроме того, производство боеприпасов для установок «Солнцепек» значительно расширилось, поскольку ожидается, что российские военные предполагают использовать эти системы в гораздо большем количестве и на долгое время, даже после потенциального прекращения боевых действий на Украине.

Следует также учитывать, что система ТОС-1 пользуется большим спросом за границей. В числе ее иностранных операторов уже состоят Сирия, Ирак, Саудовская Аравия и Алжир, указывает MW.