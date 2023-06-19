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В продуктовых магазинах Польши началась эпидемия краж, что явно указывает на обнищание населения. Статья из польского новостного портала Money подтверждает эту тревожную тенденцию.

Журналисты отмечают значительный рост числа краж за последние годы. В сравнении с 2021 годом количество краж в 2022 году возросло на 30%, а по сравнению с 2020 годом — на 60%.

Рената Юшкевич, глава Польской организации торговли и дистрибуции, отмечает, что эти кражи, которые получили название «нищие кражи», свидетельствуют о падении благосостояния общества.

Владельцы магазинов жалуются на необходимость принимать дополнительные меры для борьбы с кражами. Они усиливают контроль на кассах и устанавливают защитные устройства на продукты, которые чаще всего становятся объектами краж, такие как сливочное масло и сосиски.

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