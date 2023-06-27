Киевский международный институт социологии в июне 2023 года провел среди жителей Украины социологический опрос, в котором украинцы указали, каких бы они хотели отношений с Российской Федерацией. По сообщению издании «Московский комсомолец», большинство украинцев желают, чтобы между странами были закрыты границы, введен визовый режим и осуществлялся таможенный контроль.

Согласно данным опроса, всего лишь 10% респондентов желают иметь дружественные отношения между Украиной и Россией. И только 1% поддержал идею объединения Украины и России в единое государство. 75% опрошенных жителей восточных регионов считают, что между странами должны быть закрыты границы. Такого же мнения придерживаются 73% респондентов из южных областей Украины.

До событий на «Майдане» к дружественным отношениям между Россией и Украиной желало более 70% украинцев. А 12% даже высказывались в пользу присоединения Украины к Российской Федерации.