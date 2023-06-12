Агентство «Ближе» организовало концерт в честь Дня России в компьютерной игре Minecraft, на который пригласили Екатерину Мирзулину. По словам организаторов стрима, их целью являлось объединение технологичности современного мира и ценностей, связанных с данным праздником. Игра Minecraft дает колоссальные возможности при создании локаций и различных образов.

Екатерина Мирзулина была приглашена организаторами данного интернет-концерта, так как она поддержала инициативу с проведением Бессмертного полка. «Нам было крайне приятно посвятить её в процесс стрима и показать интернет-пространство ещё с одной стороны», – заявили представители агентства «Ближе».

Стоит отметить, что в игре Minecraft празднование Дня России проводилось на стадионе. Количество участников митинга составило несколько десятков игроков, в руках которых были российские триколоры. Видео с виртуального митинга Екатерина Мирзулина опубликовала на своей страничке в Телеграм-канале.