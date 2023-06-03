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На территории Харьковской области были пресечены действия двух диверсионно-разведывательных групп украинских боевиков. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, на данном направлении в течение последних суток было уничтожено один танк, один автомобиль и две реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» вооруженных сил Украины, а также ликвидировано до 90 украинских военнослужащих.

При этом на Купянском направлении подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации были нанесены удары по местам дислокации личного состава и техники украинской армии в окрестностях населенных пунктов Крахмальное, Двухречное, Берестовое в Харьковской области и Новоселовское в Луганской Народной Республике.

Напомним, что по информации Минобороны РФ в центральной части Марьинки продолжаются ожесточенные боевые действия. Штурмовые подразделения из состава спецназа «Ахмат» уничтожают противника на данном направлении. А в районе Авдеевки боевые действия с украинскими боевиками ведут бойцы 1-го армейского корпуса ВС России.

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