На территории Харьковской области были пресечены действия двух диверсионно-разведывательных групп украинских боевиков. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, на данном направлении в течение последних суток было уничтожено один танк, один автомобиль и две реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» вооруженных сил Украины, а также ликвидировано до 90 украинских военнослужащих.

При этом на Купянском направлении подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации были нанесены удары по местам дислокации личного состава и техники украинской армии в окрестностях населенных пунктов Крахмальное, Двухречное, Берестовое в Харьковской области и Новоселовское в Луганской Народной Республике.

Напомним, что по информации Минобороны РФ в центральной части Марьинки продолжаются ожесточенные боевые действия. Штурмовые подразделения из состава спецназа «Ахмат» уничтожают противника на данном направлении. А в районе Авдеевки боевые действия с украинскими боевиками ведут бойцы 1-го армейского корпуса ВС России.