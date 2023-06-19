ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Будапешт изолировал переданных ей Россией военнопленных украинских граждан и не разрешает Киеву связаться с военнослужащими ВСУ. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на заявление представителя Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко.

По его словам, украинские граждане не имеют доступа к открытым источникам информации, поскольку фактически содержаться в изоляции. Им разрешают общаться с родными только в присутствии третьих лиц, а также не позволяют связаться с украинскими дипломатами.

При этом представители венгерской власти полностью игнорируют попытки официальных лиц Украины установить диалог по данному вопросу и допустить к украинским военнослужащим консула.

Ранее представитель Русской православной церкви заявил о передаче венгерской стороне 11 военнопленных солдат ВС Украины, которые проживали на территории Закарпатья. После публикации данного сообщения представитель дипломатического ведомства Венгрии на Украине был вызван киевским режимом для «предметного разговора».

Вам может понравиться

Командир отряда морпехов ВС РФ с позывным «Ива» рассказал о пленении члена экипажа французского танка AMX-10RC ВСУ

В ходе украинского контрнаступления на Южно-Донецком направлении морские пехотинцы ВС России поразили колесный танк AMX-10RC французского производства ВС Украины из противотанковой управляемой ракеты. Уцелевшие члены экипажа покинули обездвиженную боевую машину,

MW: Российская ракета «Корнет» продолжает 20-летнюю историю успеха в уничтожении западных танков

Противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет» все еще остается грозным и эффективным российским оружием. Хотя он уступает по возможностям ряду зарубежных аналогов, появившихся многими годами позже, «Корнет» продолжил на Украине серию

Употребление красного мяса и сахара может спровоцировать рак толстой кишки

Американские ученые проанализировали статистические данные по заболеваемости раком толстой кишки среди людей в молодом возрасте. Специалисты смогли определить тенденцию возрастания. Поэтому возникла дополнительная необходимость изучить причины возникновения данного заболевания. Во