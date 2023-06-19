Будапешт изолировал переданных ей Россией военнопленных украинских граждан и не разрешает Киеву связаться с военнослужащими ВСУ. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на заявление представителя Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко.

По его словам, украинские граждане не имеют доступа к открытым источникам информации, поскольку фактически содержаться в изоляции. Им разрешают общаться с родными только в присутствии третьих лиц, а также не позволяют связаться с украинскими дипломатами.

При этом представители венгерской власти полностью игнорируют попытки официальных лиц Украины установить диалог по данному вопросу и допустить к украинским военнослужащим консула.

Ранее представитель Русской православной церкви заявил о передаче венгерской стороне 11 военнопленных солдат ВС Украины, которые проживали на территории Закарпатья. После публикации данного сообщения представитель дипломатического ведомства Венгрии на Украине был вызван киевским режимом для «предметного разговора».