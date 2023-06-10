Дальнегорский городской округ вошел в список лидеров Приморского края по росту тарифов на услуги ЖКХ при низком качестве оказываемых услуг. При этом мэр Александр Теребилов игнорирует жалобы жителей на проблему.

По информации СМИ, рост тарифов на коммунальные услуги связан с монополизацией рынка ЖКХ бизнесменом Дмитрием Платоновым и его семьей. С 2010 года предприниматель учредил не меньше 15 юрлиц, связанных с оказанием услуг в сфере. На данный момент самому Платонову принадлежат две организации – «Дальнегорская экологическая компания» («ДЭКО») и «Эко ДВ» с годовым оборотом в 14,2 и 21,7 млн рублей соответственно.

Другими компаниями Дальнегорска по оказанию услуг ЖКХ владеют родственники бизнесмена и его партнеры. Так, супруга Платонова является учредителем «ДЭКО Дальнегорск», а его сыну принадлежит УК «Комфорт Дальнегорск».

При этом качество оказываемых услуг остается стабильно низким, о чем сообщают сами дальнегорцы.

«Мы платим 2000 рублей нашей управляющей компании. Хотя ничего не делается. Крыша протекает. Компания деньги только собирает», – рассказала местная жительница.

Не обращает внимания на монополизацию рынка ЖКХ и мэр Дальнегорска. В ответ на претензии горожан Теребилов заявил, что в росте тарифов на коммунальные услуги виноваты сами жители округа.

«У вас время есть видеоролики записывать, а выбрать способ управления не можете», – заявил он.

Платонов в свою очередь также перекладывает ответственность на дальнегорцев. По словам бизнесмена, в сложившейся ситуации якобы виноваты должники, которые не способны оплачивать услуги по возросшим тарифам.