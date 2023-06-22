ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Одной из причин загруженности дорог в Санкт-Петербурге, которая в четверг достигла 7 баллов, являются дорожно-транспортные происшествия. Так, у съезда за ЗСД на 9-м километре внутреннего кольца в результате столкновения двух автомобилей один перевернулся.

Авария произошла примерно в 15:30. Отмечается, что автомобиль все еще лежит на крыше, но помех движению транспорта он практически не создает. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются сотрудниками правоохранительных органов.

Еще одна авария произошла непосредственно на ЗСД, на участке между Благодатной улицей и набережной Екатерингофки. В южном направлении сразу после ДТП образовалась пробка, протяженность которой сейчас достигает около 4 километров.

На проспекте Стачек аварий вроде не наблюдается, однако загруженность дороги достигла к вечеру четверга максимально возможных 10 баллов.

Вам может понравиться

Электромобили Ford научатся менять форму на ходу

В конструкции современных авто с высокой производительностью все чаще используются аэродинамические панели. Но компания Ford решила пойти еще дальше и существенно усложнить эти элементы. Она запатентовала аэродинамические панели, которые не

Компания Mercedes представила новое поколение модели E-Class в кузове универсал

Немецкий производитель автомобилей Mercedes-Benz представил новое поколение универсала E-Class в кузове W214. Модель в кузове седан была представлена весной этого года. Дизайнерам удалось удачно совместить стремительный силуэт автомобиля с практичностью

АвтоВАЗ поделился подробностями о новой модели Lada Iskra

Автомобиль Lada Iskra, выход на рынок которого планируется на 2025 год, будет дешевле “Весты”. Производитель намерен представить ее в трех исполнениях, отличающихся типом кузова – универсал, седан и кросс-универсал, рассказал