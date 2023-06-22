Одной из причин загруженности дорог в Санкт-Петербурге, которая в четверг достигла 7 баллов, являются дорожно-транспортные происшествия. Так, у съезда за ЗСД на 9-м километре внутреннего кольца в результате столкновения двух автомобилей один перевернулся.

Авария произошла примерно в 15:30. Отмечается, что автомобиль все еще лежит на крыше, но помех движению транспорта он практически не создает. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются сотрудниками правоохранительных органов.

Еще одна авария произошла непосредственно на ЗСД, на участке между Благодатной улицей и набережной Екатерингофки. В южном направлении сразу после ДТП образовалась пробка, протяженность которой сейчас достигает около 4 километров.

На проспекте Стачек аварий вроде не наблюдается, однако загруженность дороги достигла к вечеру четверга максимально возможных 10 баллов.