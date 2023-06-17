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Запасов воды в Республике Крым хватит на несколько лет. Об этом в эфире телевизионного канала «Россия-24» заявил глава Государственного совета Крыма Владимир Константинов.

По его словам, начиная еще с 2014 года, в регионе начала реализовываться программа обеспечения водной безопасности Крыма, основой которой стали открытые водоемы. А после 2020 года на территории полуострова была запущена программа «Вода Крыма», в ходе которой велась активная разработка подземных источников в республике.

Благодаря активной работе над данными программами Крым в настоящий момент полностью обеспечен пресной водой. Причем запасы воды, накопленные в водохранилищах, позволят поддерживать прежний уровень обеспечения населения полуострова водой в течении нескольких лет.

Напомним, что в ночь на 6 июня 2023 года произошло обрушение плотины Каховской гидроэлектростанции, что привело к подтоплению населенных пунктов Херсонской области, расположенных на правом и левом берегах реки Днепр. Северо-Крымский канал также питался водой из Каховского водохранилища, которое в настоящий момент обмелело.

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