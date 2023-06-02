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Украинское контрнаступление оказалось не таким, какое мы видели в фильмах военной тематики. Киевский режим решил вести борьбу в гибридном варианте. По мнению Дмитрия Попова, обозревателя издания «Московский Комсомолец», всю серьезность сложившейся ситуации продемонстрировал  заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По мнению Попова, то, что Дмитрий Медведев надел военную форму и заговорил о необходимости истребить «осиное гнездо» свидетельствует о более чем серьезной ситуации. На территории РФ также появились «горячие точки», среди которых стоит выделить город Шебекино в Белгородской области. Массовые обстрелы привели к разрушению мирной инфраструктуры населенного пункта. Также среди населения есть погибшие люди.

Вражеские беспилотные летательные аппараты были сбиты над Курской, Смоленской, Калужской и Брянской областями. Но Киев не берет на себя ответственность за деятельность дронов, переводя стрелки на каких-то «российских националистов».

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