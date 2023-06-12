Фотография, размещенная в Twitter*-аккаунте @RepDonBacon, вызвала бурю обсуждений в социальных сетях.

Причина на самой фотографии – нецензурная надпись на украинском языке. По понятным причинам подобный контент мы опубликовать не можем, поэтому текст на фото “заблюрен”. Но вдумчивый читатель всё поймёт и без этого. В качестве “подсказки” отметим, что наиболее культурный аналог написанных на флаге слов “предлагает отправиться далеко-далеко”.

Владельцем аккаунта является конгрессмен Дон Бэкон, известный своей работой в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей и Комитете по сельскому хозяйству Палаты представителей, сообщает InfoSMI.

Интересно отметить, что пользователи социальных сетей иронически комментируют ситуацию, называя фотографию “очередным фотошопом”. В ответ на это, сенатор отвечает, что он “слишком стар, чтобы знать, что такое Photoshop”.

Из всего этого можно предположить, что политик не осознает глубинный смысл, заключенный в двух словах, написанных на флаге кириллицей.

*- заблокирован в РФ по требованию Генпрокуратуры с 24 февраля 2022 года.