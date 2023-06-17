Легковые универсалы в Китае проигрывают в спросе более просторным минивэнам и кроссоверам. По этой причине автомобильные заводы в Поднебесной практически не выпускают автомобили с подобным типом кузова.

Однако китайская компания Nio, несмотря на низкую популярность легковых универсалов, разработала пятидверный электромобиль под названием ET5 Touring без единого намека на некую «внедорожность» модели. Данный факт объясняется в первую очередь тем, что целевая аудитория новинки не китайский, а европейский рынок, где подобные автомобили востребованы.

Новинка создана на базе седана Nio ET5, представленного компанией еще в конце 2021 года. При этом универсал также имеет двери без рамок, стеклянную крышу в стандартной комплектации и прежние габариты. Длина электромобиля составляет 4790 мм, ширина – 1960 мм, а высота – 1499 мм.

Автомобиль оснащен системой полного привода с двумя тяговыми электромоторами. Переднюю ось приводит в движение электромотор мощностью в 204 л. с., а задняя ось оснащена электродвигателем, развивающим 286 л. с. Пиковая мощность электрокара составляет 490 л. с. и 700 Нм.

Стоимость новинки в Китае составит примерно 38600 евро, а в Германии китайский электрический универсал можно будет приобрести за 47500 евро.