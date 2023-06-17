ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Легковые универсалы в Китае проигрывают в спросе более просторным минивэнам и кроссоверам. По этой причине автомобильные заводы в Поднебесной практически не выпускают автомобили с подобным типом кузова.

Однако китайская компания Nio, несмотря на низкую популярность легковых универсалов, разработала пятидверный электромобиль под названием ET5 Touring без единого намека на некую «внедорожность» модели. Данный факт объясняется в первую очередь тем, что целевая аудитория новинки не китайский, а европейский рынок, где подобные автомобили востребованы.

Новинка создана на базе седана Nio ET5, представленного компанией еще в конце 2021 года. При этом универсал также имеет двери без рамок, стеклянную крышу в стандартной комплектации и прежние габариты. Длина электромобиля составляет 4790 мм, ширина – 1960 мм, а высота – 1499 мм.

Автомобиль оснащен системой полного привода с двумя тяговыми электромоторами. Переднюю ось приводит в движение электромотор мощностью в 204 л. с., а задняя ось оснащена электродвигателем, развивающим 286 л. с. Пиковая мощность электрокара составляет 490 л. с. и 700 Нм.

Стоимость новинки в Китае составит примерно 38600 евро, а в Германии китайский электрический универсал можно будет приобрести за 47500 евро.

Вам может понравиться

Названа точная сумма стоимости владения новым кроссовером «Москвич»

Стоимость владения кроссовером «Москвич 3» может стать одним из факторов в пользу выбора данного автомобиля. Эксперты рассчитали, во сколько тысяч рублей обойдется владение данным авто в России за 5 лет.

Осенью 2023 года на российский рынок выйдет юбилейная версия «Буханки» от компании УАЗ

Как отмечает в своем материале издание «Российская газета» со ссылкой на собственные источники, компания УАЗ планирует выпустить юбилейную версию знаменитой «Буханки» уже в начале осени текущего года ограниченной серией в

АвтоВАЗ объяснил, почему Греф не смог запустить двигатель Lada Aura

Во время проведения Петербуржского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Сбербанка Герман Греф не смог запустить двигатель автомобиля Lada Aura. Представитель АвтоВАЗа объяснил причину отказа пуска двигателя отечественным автомобилем. Просто автомобиль