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Немецкий производитель автомобилей Mercedes-Benz представил новое поколение универсала E-Class в кузове W214. Модель в кузове седан была представлена весной этого года.

Дизайнерам удалось удачно совместить стремительный силуэт автомобиля с практичностью кузова универсал. В итоге по сравнению с предыдущей моделью показатели коэффициента лобового сопротивления удалось даже немного улучшить: теперь он составляет 0,26 (прошлое поколение 0,27).

Новый универсал E-Class немного подрос в размерах. Длина новинки увеличилась сразу на 28 мм, причем прибавка в 22 мм пришлась на колесную базу, которая теперь равна 2961 мм. При этом объем багажного отсека составляет 615 литров полезного объема при поднятых спинках заднего дивана и внушительные 1831 литра при сложенном диване.

Базовая версия универсала Mercedes E-Class будет оснащаться гибридной силовой установкой, которая состоит из основного бензинового двигателя мощностью 204 л. с. и небольшого электромотора, способного развивать пиковую мощность в 23 л. с.

Также будут доступны варианты с дизелем на 197 л. с. и электромотором на 23 л. с., а топовым исполнением станет сочетание 204-сильного бензинового двигателя в паре с 129-сильным электромотором. Запас хода с использованием только электродвигателя у топовой версии составит 113 км.

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