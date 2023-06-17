В Сети появились спутниковые фотографии, на которых видны последствия после разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции. Новые снимки со спутника были опубликованы компанией Maxar.

На опубликованных фотографиях можно увидеть разрушенную плотину Каховской ГЭС и речной терминал для отгрузки зерновых «Нибулон», который был затоплен.

В Телеграм-канале врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо сообщается, что уровень воды на территории Голопристанского и Алешкинского округов снизился до 0,1 и 0 метров соответственно, а в Новокаховском городском округе все еще удерживается на уровне в 5 метров.

Напомним, что после разрушения дамбы Каховской гидроэлектростанции с затопленных территорий всего было эвакуировано 7,8 тысяч местных жителей. При этом госпитализация понадобилась 95 людям. Также в результате наводнения погибло 25 человек, а 17 до сих пор числятся без вести пропавшими.