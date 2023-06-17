В Китае начались продажи обновленной версии седана Chery Arrizo 5 Plus. Рестайлинговая модель отличается от предыдущей версии новой радиаторной решеткой, а также контрастным оформлением в красном оттенке дневных ходовых огней и порогов.

На российском рынке данная модель доступна для приобретения под брендом Omoda и носит название S5. При это на российском рынке обновления коснутся только внешности модели, а силовые агрегаты и салон перейдут без изменений от предыдущей генерации модели.

На китайском рынке изменения более глобальные. В салоне была изменена цветовая гамма, а также заменен рычаг переключения передач. Теперь ручка КПП в модели Arrizo 5 Plus будет точно такой же, как и у старшей модели Arrizo 8.

Также после обновления машина получит и новый атмосферный двигатель с объемом 1,5 литра, способный развивать 120 л. с., что на 4 «лошади» больше, чем у предыдущей версии силового агрегата. В максимальной комплектации автомобиль будет оснащаться турбированным двигателем объемом в 1,5 литра, который развивает уже 156 л. с.