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Отчет комитета по обороне парламента предупреждает о возможной агрессии со стороны России в отношении страны.

В парламентском докладе, который должен быть опубликован сегодня, подчеркивается, что несмотря на то, что российские войска заняты в Восточной Украине, возможность нападения на Швецию не может быть исключена.

В документе отмечается: «Россия также продолжает снижать порог использования военной силы и проявляет высокую склонность к политическим и военным рискам. Способность России осуществлять операции с применением военно-воздушных и военно-морских сил, дальнобойного оружия или ядерного оружия против Швеции остается неизменной».

По данным телеканала SVT, один из авторов отчета охарактеризовал его как «четкий сигнал для России». Отчет получил название «Allvarstid» («Время серьезности») и является прямой отсылкой к периоду Второй мировой войны.

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