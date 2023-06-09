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Командующий группировкой Вооруженных сил России на запорожском направлении, Александр Романчук, сообщил о разгроме Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Запорожьем в четверг, 8 июня, после их неудачного наступления.

Согласно его словам, противник предпринял попытку наступления, предварительно осуществив мощную огневую подготовку. Украинская армия атаковала в два часа ночи. Однако ВСУ неожиданно столкнулись с российской армией. Первые значительные потери украинцы понесли при попытке преодоления минного поля, где было утрачено четыре танка. Затем российские ракетные комплексы вступили в игру.

Противник был вынужден остановиться и отказаться от дальнейших попыток преодолеть минное поле. «Впоследствии наши летчики нанесли удары. Девять танков и боевая машина пехоты противника были уничтожены их огнем», – рассказал командующий.

Украинские орудия на огневых позициях были подавлены российскими артиллеристами. Работа подразделений радиоэлектронной борьбы привела к нарушению связи между различными украинскими частями.

Со значительными потерями в боевой силе ВСУ отказались от наступления и были вынуждены отступить.

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