Командир батальона «Крым» рассказал журналистам о значительных потерях боевиков Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении. Еженедельно около десяти боевиков погибают на поле боя. Командир выразил свою признательность своим товарищам за их преданность и отличное исполнение служебных обязанностей.

Он отметил: «Мы наносим значительные потери ВСУ, до десяти процентов войск, и продолжаем выполнять операции в условиях высокой готовности. Наша компания отлично слажена, мы провели слаживание между подразделениями, и каждый из нас оперативно реагирует на ситуацию. Мы ответно стреляем и накрываем их позиции», – сообщил он в интервью агентству РИА Новости.

Напомним, что в феврале 2022 года Российская Федерация начала специальную операцию на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин в своем обращении к населению заявил о необходимости защиты жителей Луганской и Донецкой народных республик, которые считаются дружественными.