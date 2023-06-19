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В ходе украинского контрнаступления на Южно-Донецком направлении морские пехотинцы ВС России поразили колесный танк AMX-10RC французского производства ВС Украины из противотанковой управляемой ракеты. Уцелевшие члены экипажа покинули обездвиженную боевую машину, оставив внутри своего раненого сослуживца.

По словам командира штурмового отряда морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным «Ива», российские бойцы при осмотре подбитого колесного танка обнаружили раненого украинского танкиста, у которого было осколочное ранение бедра и сломанная нога.

Танкисту вооруженных сил Украины была оказана первая медицинская помощь, после чего он был отправлен в медпункт. Российский морпех подчеркнул, что подразделения ВС России, находящиеся на переднем крае фронта, хорошо изучили тактику украинских боевиков, поэтому исход боестолкновения предрешен заранее. По словам командира с позывным «Ива», обычно во врем штурма впереди идут танки, за которыми следуют бронемашины и подразделения пехоты.

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