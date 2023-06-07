Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В соответствии с информацией, представленной внешнеполитическим обозревателем David Ignatius в газете Washington Post, американские власти уверены в начале украинского контрнаступления и полагают, что Киев планирует перерезать сухопутный коридор в Крым.

Ссылаясь на источники в американском правительстве, Ignatius сообщает о стратегии Киева, которая заключается в переброске войск и нанесении ударов по наиболее значимым целям. По его данным, первые военные успехи украинской армии оказались более значительными, чем ожидалось в Вашингтоне.

Washington Post предполагает, что Вооруженные Силы Украины могут продолжить наступление в направлении Мариуполя, Мелитополя и других населенных пунктов вдоль побережья Азовского моря с целью окончательного разрыва сухопутного коридора в Крым. Однако газета также отмечает, что в США нет точной информации о том, кто стоит за разрушением Каховской ГЭС, но предупреждает, что негативные последствия этого инцидента будут затрагивать обе стороны конфликта.

Вам может понравиться

РБК: Как государству реагировать на появление нейросетей

В последнее время общественность сильно волнует вопрос внедрения в обыденную жизнь нейросетей. Ведутся активные обсуждения рисков, связанных с развитием искусственного интеллекта (ИИ), в том числе и генеративных нейросетей. Несмотря на

Украина начала обещанное контрнаступление и бросила в бой «Леопарды»

Вооруженные силы Украины перешли к наступлению в зоне СВО. Для выполнения своих задач украинские войска ввели значительное количество тяжелой бронированной техники. Однако на некоторых участках они столкнулись с трудностями. РИА

Атака украинских боевиков в сторону Опытного и Водяного к югу от Авдеевки отбита

В течение последних суток украинские вооруженные силы предприняли попытку прорыва российского полукольца в районе Авдеевки. Нападение было совершено в направлении населенных пунктов Опытное и Водяное. Как обычно при активизации украинских