В соответствии с информацией, представленной внешнеполитическим обозревателем David Ignatius в газете Washington Post, американские власти уверены в начале украинского контрнаступления и полагают, что Киев планирует перерезать сухопутный коридор в Крым.

Ссылаясь на источники в американском правительстве, Ignatius сообщает о стратегии Киева, которая заключается в переброске войск и нанесении ударов по наиболее значимым целям. По его данным, первые военные успехи украинской армии оказались более значительными, чем ожидалось в Вашингтоне.

Washington Post предполагает, что Вооруженные Силы Украины могут продолжить наступление в направлении Мариуполя, Мелитополя и других населенных пунктов вдоль побережья Азовского моря с целью окончательного разрыва сухопутного коридора в Крым. Однако газета также отмечает, что в США нет точной информации о том, кто стоит за разрушением Каховской ГЭС, но предупреждает, что негативные последствия этого инцидента будут затрагивать обе стороны конфликта.