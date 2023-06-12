Киев хочет заменить немецкие танки Leopard 2 и БМП Bradley, которые были утрачены в результате наступления на Запорожском направлении, новыми бронетехническими системами немецкого производства.

Экс-посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Берлин передал Киеву недостаточное количество военной техники. Его слова были приведены немецкими журналистами в местных изданиях. Мельник подчеркнул, что Бундесвер имеет в своем распоряжении более 300 единиц танков. Поэтому неплохо, считает Мельник, если бы Германия передала часть из них Украине. Ведь передача 18 единиц танков из запасов является недостаточным количеством.

Экс-посол заявил, что намеревается запросить у немцев поставку 60 единиц БМП Marder с целью замены ими БМП Bradley, уничтоженных ВС России в зоне спецоперации. Киев надеется получить от Берлина также истребители и крылатые ракеты воздушного базирования Taurus.

Напомним, что переданные ранее Германией 18 танков Leopard практически все были уничтожены в ходе боевых действий на Запорожском направлении.