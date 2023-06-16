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Смольный планирует подписать соглашения на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) на общую сумму свыше 500 млрд рублей. Об этом заявил губернатор Александр Беглов.

Координатор движения Центральный район за комфортную среду обитания Ярослав Костров прокомментировал заявленную сумму, отметив, что подобная информация оглашается каждый год, но многие из проектов не реализуются. Он заявил, что надежды на то, что что-то будет сделано в этом году, пока нет.

«Они методичку просто-напросто не меняли, им понравилась эта цифра, они ее каждый год копируют, вставляют и ничего не реализуют. Поэтому надеяться на то, что что-то будет сделано в этом году, не приходится», – заявил активист.

Ранее было подсчитано, что свыше половины утвержденных на ПМЭФ-2022 проектов в Петербурге так и не были выполнены. По мнению специалистов, подписание соглашений чиновники используют для пиара, и не торопятся реализовать соглашения. Из-за отсутствия необходимых условий проекты не осуществляются либо переносятся в другой город.

Так, без продвижения остались проекты развития территорий Апраксина двора, «Красного треугольника» и промзоны «Горская».

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