В Калифорнии одна семья во время ремонта дома обнаружила тайник, в котором был спрятан клад. Отмечается, что находка представляет собой миллион медных монет. Найденные сокровища имеют номинальную стоимость 10 тысяч долларов. Однако, возможно, стоимость клада может составить более 1 миллиона долларов.

Дом, где было обнаружено сокровище, когда-то давно использовался в качестве гостиницы. Клад был обнаружен в подвале дома. Там было спрятано несколько десятков банковских сумок, наполненных 1 миллионом медных пенни. Отметим, что медные монеты в США изготавливались до 1943 года, а затем американский Монетный двор стал изготавливать стальные монеты с цинковым покрытием.

На данный момент семья выставила находку на сайте перепродажи OfferUp за 25 тысяч долларов. Однако отмечается, что стоимость этих монет может значительно возрасти. Возможно, среди этих монет будут редкие экземпляры, имеющие особую ценность для коллекционеров.