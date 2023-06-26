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Многие думают, что использовать палочки — это сложно и, как будто, высший уровень. На самом деле, это не так. Важно знать несколько пунктов, которые точно упростят вам жизнь.

Китайские палочки – такой же столовый прибор, как вилка для нас, только из Азии. Спустя столько десятилетий ими уже пользуется весь мир, влюбленный в азиатскую кухню.

Сегодня решили подготовить для вас не только пошаговый урок, как стать самураем с палочками в руках, но и их интересную историю.

История палочек для роллов и суши

Палочки — один из самых богатых на историю аксессуаров для еды.

Раскроем легенду, согласно которой палочки были придуманы в далеком 13 веке до н.э. неким император Юй Великим, которого всегда заботило, как живет его народ. Однажды Юй проверяя состояние берегов, сильно захотел есть, а бульон, в котором томилось мясо, был горячим. Тогда император сорвал с дерева веточку и, разломив ее пополам, легко достал мясо из котла.

Рассказываем еще несколько интересных фактов:

  • Настоящее название – хаси.
  • То, как вы держите палочки, может многое сказать о вас. Например, во многих азиатских странах нельзя втыкать палочки в еду. А при взятии еды палочками ладони должны смотреть вниз, переворачивать их — дурной тон.
  • Малыши в Японии получают свои первые хаси уже на 100 день после своего рождения на особой церемонии, когда они впервые пробуют рис.
  • Хаси не просто столовый прибор, а священный предмет, который приносит удачу. Поэтому он желанный подарок на различные праздники.
  • Существует огромное разнообразие палочек: пластиковые, бамбуковые, металлические, и даже из серебра и нефрита. Последними двумя обладали исключительно особы из императорских семей. Берите на заметку, любители люкса!

Как правильно держать палочки для суши

  • Разделите мысленно палочку на 3 равных части.
  • Возьмите палочку таким образом, чтобы ближайшая к основанию точка была между большим и указательным пальцем. Кстати, проследите, чтобы палочка выступала за пределы ладони примерно на 3 сантиметра.
  • Серединка этой же палочки должна касаться вашего безымянного пальца. Так мы уложили нижнюю хаси, далее она будет неподвижна.
  • Большим пальцем прижмите палочку к безымянному. Кисть должна быть расслабленной, но в то же время хорошо фиксировать хаси. Мы уже у цели!
  • Проверяем: подвигайте средним и указательным пальцами. Если с этим справились так, что палочка остается на месте, значит, вы всё сделали верно. Двигаемся к роллам!

Правила этикета

Научившись владеть азиатским столовым прибором, перейдем к изучения этикета. Вдруг вы окажетесь на традиционной японской трапезе.

Приведем ниже советы специалиста по этикету Майкла Лайнингера:

  • Везде, кроме Кореи, дозволено подносить миску с бульоном или рисом ко рту для удобства поедания.
  • Для жидких блюд вроде супов палочки тоже подаются: ими съедают твердые ингредиенты в первую очередь, и только потом выпивают или съедают при помощи ложкой бульон.
  • А вот классические суши принято брать руками, погружая в соус только рыбу, оставляя рис сухим.
  • Не следует брать своими палочками еду из общей тарелки. В ситуации если рядом не лежат дополнительные приборы, просто переверните палочки толстыми концами.
  • Отдавая дань традициям, брать палочки в руки стоит только после того, как это сделает хозяина дома.

Чего делать не стоит

  • Не оставляйте палочки торчащими из чашки и не втыкайте их в еду.
  • Не стоит скрещивать палочки, это считается дурной приметой.
  • Не натыкайте на них еду (только если нужно отделить один кусок от другого).
  • Не следует двигать тарелки палочками.
  • Не указывайте прибором ни на людей, ни на еду, которую просите подать.

Лайфхаки пользования палочками

Итак, берём первую палочку и кладём её на выемку между большим и указательным пальцем так, чтобы приблизительно середина палочки поддерживалась снизу безымянным пальцем и опиралась на него. Эта палочка во время еды служит своеобразной опорой и практически не двигается. Вторую же палочку разместите между указательным и средним пальцами и поддержите большим пальцем — в таком положении она будет подвижной и позволит крепко, аккуратно и надёжно ухватить любой лакомый кусочек, от маленькой рисинки до внушительного ролла. Теперь опустите обе палочки узкими концами вниз и слегка стукните ими об стол, чтобы выровнять. Вуаля! А дальше — только практика, практика и ещё раз практика, конечно, с заказом роллов от Важной Рыбы.

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