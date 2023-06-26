Многие думают, что использовать палочки — это сложно и, как будто, высший уровень. На самом деле, это не так. Важно знать несколько пунктов, которые точно упростят вам жизнь.
Китайские палочки – такой же столовый прибор, как вилка для нас, только из Азии. Спустя столько десятилетий ими уже пользуется весь мир, влюбленный в азиатскую кухню.
Сегодня решили подготовить для вас не только пошаговый урок, как стать самураем с палочками в руках, но и их интересную историю.
История палочек для роллов и суши
Палочки — один из самых богатых на историю аксессуаров для еды.
Раскроем легенду, согласно которой палочки были придуманы в далеком 13 веке до н.э. неким император Юй Великим, которого всегда заботило, как живет его народ. Однажды Юй проверяя состояние берегов, сильно захотел есть, а бульон, в котором томилось мясо, был горячим. Тогда император сорвал с дерева веточку и, разломив ее пополам, легко достал мясо из котла.
Рассказываем еще несколько интересных фактов:
- Настоящее название – хаси.
- То, как вы держите палочки, может многое сказать о вас. Например, во многих азиатских странах нельзя втыкать палочки в еду. А при взятии еды палочками ладони должны смотреть вниз, переворачивать их — дурной тон.
- Малыши в Японии получают свои первые хаси уже на 100 день после своего рождения на особой церемонии, когда они впервые пробуют рис.
- Хаси не просто столовый прибор, а священный предмет, который приносит удачу. Поэтому он желанный подарок на различные праздники.
- Существует огромное разнообразие палочек: пластиковые, бамбуковые, металлические, и даже из серебра и нефрита. Последними двумя обладали исключительно особы из императорских семей. Берите на заметку, любители люкса!
Как правильно держать палочки для суши
- Разделите мысленно палочку на 3 равных части.
- Возьмите палочку таким образом, чтобы ближайшая к основанию точка была между большим и указательным пальцем. Кстати, проследите, чтобы палочка выступала за пределы ладони примерно на 3 сантиметра.
- Серединка этой же палочки должна касаться вашего безымянного пальца. Так мы уложили нижнюю хаси, далее она будет неподвижна.
- Большим пальцем прижмите палочку к безымянному. Кисть должна быть расслабленной, но в то же время хорошо фиксировать хаси. Мы уже у цели!
- Проверяем: подвигайте средним и указательным пальцами. Если с этим справились так, что палочка остается на месте, значит, вы всё сделали верно. Двигаемся к роллам!
Правила этикета
Научившись владеть азиатским столовым прибором, перейдем к изучения этикета. Вдруг вы окажетесь на традиционной японской трапезе.
Приведем ниже советы специалиста по этикету Майкла Лайнингера:
- Везде, кроме Кореи, дозволено подносить миску с бульоном или рисом ко рту для удобства поедания.
- Для жидких блюд вроде супов палочки тоже подаются: ими съедают твердые ингредиенты в первую очередь, и только потом выпивают или съедают при помощи ложкой бульон.
- А вот классические суши принято брать руками, погружая в соус только рыбу, оставляя рис сухим.
- Не следует брать своими палочками еду из общей тарелки. В ситуации если рядом не лежат дополнительные приборы, просто переверните палочки толстыми концами.
- Отдавая дань традициям, брать палочки в руки стоит только после того, как это сделает хозяина дома.
Чего делать не стоит
- Не оставляйте палочки торчащими из чашки и не втыкайте их в еду.
- Не стоит скрещивать палочки, это считается дурной приметой.
- Не натыкайте на них еду (только если нужно отделить один кусок от другого).
- Не следует двигать тарелки палочками.
- Не указывайте прибором ни на людей, ни на еду, которую просите подать.
Лайфхаки пользования палочками
Итак, берём первую палочку и кладём её на выемку между большим и указательным пальцем так, чтобы приблизительно середина палочки поддерживалась снизу безымянным пальцем и опиралась на него. Эта палочка во время еды служит своеобразной опорой и практически не двигается. Вторую же палочку разместите между указательным и средним пальцами и поддержите большим пальцем — в таком положении она будет подвижной и позволит крепко, аккуратно и надёжно ухватить любой лакомый кусочек, от маленькой рисинки до внушительного ролла. Теперь опустите обе палочки узкими концами вниз и слегка стукните ими об стол, чтобы выровнять. Вуаля! А дальше — только практика, практика и ещё раз практика, конечно, с заказом роллов от Важной Рыбы.