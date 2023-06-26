Многие думают, что использовать палочки — это сложно и, как будто, высший уровень. На самом деле, это не так. Важно знать несколько пунктов, которые точно упростят вам жизнь.

Китайские палочки – такой же столовый прибор, как вилка для нас, только из Азии. Спустя столько десятилетий ими уже пользуется весь мир, влюбленный в азиатскую кухню.

Сегодня решили подготовить для вас не только пошаговый урок, как стать самураем с палочками в руках, но и их интересную историю.

История палочек для роллов и суши

Палочки — один из самых богатых на историю аксессуаров для еды.

Раскроем легенду, согласно которой палочки были придуманы в далеком 13 веке до н.э. неким император Юй Великим, которого всегда заботило, как живет его народ. Однажды Юй проверяя состояние берегов, сильно захотел есть, а бульон, в котором томилось мясо, был горячим. Тогда император сорвал с дерева веточку и, разломив ее пополам, легко достал мясо из котла.

Рассказываем еще несколько интересных фактов:

Настоящее название – хаси.

То, как вы держите палочки, может многое сказать о вас. Например, во многих азиатских странах нельзя втыкать палочки в еду. А при взятии еды палочками ладони должны смотреть вниз, переворачивать их — дурной тон.

Малыши в Японии получают свои первые хаси уже на 100 день после своего рождения на особой церемонии, когда они впервые пробуют рис.

Хаси не просто столовый прибор, а священный предмет, который приносит удачу. Поэтому он желанный подарок на различные праздники.

Существует огромное разнообразие палочек: пластиковые, бамбуковые, металлические, и даже из серебра и нефрита. Последними двумя обладали исключительно особы из императорских семей. Берите на заметку, любители люкса!

Как правильно держать палочки для суши

Разделите мысленно палочку на 3 равных части.

Возьмите палочку таким образом, чтобы ближайшая к основанию точка была между большим и указательным пальцем. Кстати, проследите, чтобы палочка выступала за пределы ладони примерно на 3 сантиметра.

Серединка этой же палочки должна касаться вашего безымянного пальца. Так мы уложили нижнюю хаси, далее она будет неподвижна.

Большим пальцем прижмите палочку к безымянному. Кисть должна быть расслабленной, но в то же время хорошо фиксировать хаси. Мы уже у цели!

Проверяем: подвигайте средним и указательным пальцами. Если с этим справились так, что палочка остается на месте, значит, вы всё сделали верно. Двигаемся к роллам!

Правила этикета

Научившись владеть азиатским столовым прибором, перейдем к изучения этикета. Вдруг вы окажетесь на традиционной японской трапезе.

Приведем ниже советы специалиста по этикету Майкла Лайнингера:

Везде, кроме Кореи, дозволено подносить миску с бульоном или рисом ко рту для удобства поедания.

Для жидких блюд вроде супов палочки тоже подаются: ими съедают твердые ингредиенты в первую очередь, и только потом выпивают или съедают при помощи ложкой бульон.

А вот классические суши принято брать руками, погружая в соус только рыбу, оставляя рис сухим.

Не следует брать своими палочками еду из общей тарелки. В ситуации если рядом не лежат дополнительные приборы, просто переверните палочки толстыми концами.

Отдавая дань традициям, брать палочки в руки стоит только после того, как это сделает хозяина дома.

Чего делать не стоит

Не оставляйте палочки торчащими из чашки и не втыкайте их в еду.

Не стоит скрещивать палочки, это считается дурной приметой.

Не натыкайте на них еду (только если нужно отделить один кусок от другого).

Не следует двигать тарелки палочками.

Не указывайте прибором ни на людей, ни на еду, которую просите подать.

Лайфхаки пользования палочками

Итак, берём первую палочку и кладём её на выемку между большим и указательным пальцем так, чтобы приблизительно середина палочки поддерживалась снизу безымянным пальцем и опиралась на него. Эта палочка во время еды служит своеобразной опорой и практически не двигается. Вторую же палочку разместите между указательным и средним пальцами и поддержите большим пальцем — в таком положении она будет подвижной и позволит крепко, аккуратно и надёжно ухватить любой лакомый кусочек, от маленькой рисинки до внушительного ролла. Теперь опустите обе палочки узкими концами вниз и слегка стукните ими об стол, чтобы выровнять. Вуаля! А дальше — только практика, практика и ещё раз практика, конечно, с заказом роллов от Важной Рыбы.